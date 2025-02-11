Японский премьер ужесточил риторику по вопросу Курил

«ХС»: премьер Японии заявил претензии на четыре острова южной части Курил

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба ужесточил риторику по статусу южных Курильских островов, причем впервые за последние семь лет. Об этом сообщило издание «Хоккайдо Симбун» .

«Япония будет твердо придерживаться политики по решению вопроса о принадлежности четырех северных островов и заключении мирного договора», — сказал он.

Японский премьер заявил о планах закрепить за Токио острова Итуруп, Шикотан, Кунашир и Хабомаи. До этого в Японии были согласны на признание только двух из них.

Исиба также отметил, что кабмин стремится заключить мирный договор с Россией.

Такое заявление премьер страны сделал 7 февраля, когда в Японии отмечают так называемый День северных территорий.

До этого японский премьер извинился за высказывания чиновников о ядерной свалке на южных Курильских островах.

В конце 2024 года официальный представитель МИД России Мария Захарова дала жесткий ответ Токио по Курильским островам, отметив, что единственный способ улучшить отношения между странами — признать существующие границы.