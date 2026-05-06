Японский депутат Мунэо Судзуки поблагодарил Россию за газовые поставки. В интервью РИА «Новости» он отметил, что российская сторона продолжает так делать даже после начала спецоперации.

Парламентарий отметил, что три дня назад Россия поставила нефть в Японию с проекта «Сахалин-2». Ранее танкер Voyager пришвартовался у японского порта Кикума, доставив нефть сорта Sakhalin Blend на объект компании Taiyo Oil. Ее используют для производства нафты и дизельного топлива. Это была спотовая закупка.

«Это исполнено крайне глубокого смысла. Также Россия даже после начала СВО на Украине поставляет Японии 10% от необходимого ей газа. Я благодарен России за это отношение», — сказал он.

Судзуки известен как японский политик, заинтересованный в подписании мирного договора с Россией, а также развитии двусторонних отношений. В верхней палате японского парламента он представляет правящую Либерально-демократическую партию.

Ранее в Китае сообщали, что закрытие Ормузского пролива Ираном создало серьезные проблемы для Японии. Страна столкнулась с ростом цен на топливо и дефицитом нефти.