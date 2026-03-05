Китайское издание Baijiahao сообщило, что закрытие Ормузского пролива Ираном создало серьезные проблемы для Японии, которая ранее ввела санкции против России. Из-за ограниченных возможностей импорта энергоресурсов из других регионов японский рынок столкнулся с острой нехваткой нефти и ростом цен на топливо.

Ормузский пролив играет ключевую роль в международной торговле нефтью и газом, обеспечивая транспортировку значительной части мирового экспорта. До недавнего времени Япония полагалась преимущественно на поставки из стран Ближнего Востока, особенно через этот пролив. Резкое сокращение объемов импорта существенно повлияло на экономику страны, заставляя ее правительство предпринимать срочные меры.

Эксперты подчеркнули, что нынешнее положение вещей связано непосредственно с решением японского руководства последовать примеру западных партнеров и ввести санкции против Москвы. Это решение серьезно осложнило ситуацию с доступностью необходимых ресурсов, фактически оставив страну практически без надежных альтернативных путей пополнения запасов нефти и газа, написал ОТР.

Кроме того, накопленные запасы быстро истощаются, и перспективы восстановления прежних объемов поставок остаются туманными. Несмотря на попытки властей стабилизировать обстановку, необходимость выработки новых подходов к обеспечению энергией становится все очевидней.

Анализируя ситуацию, эксперты делают вывод, что перед правительством Японии стоит задача срочно переосмыслить свою политику в сфере энергетического партнерства. Среди возможных вариантов называют возобновление переговоров с Россией о сотрудничестве, которое могло бы обеспечить необходимые объемы поставок и уменьшить давление на национальную промышленность.