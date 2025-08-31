Японский министр не поедет в США из-за споров о рисе

Япония отменила визит министра по делам восстановления экономики Ресэй Акадзавы в США из-за разногласий в вопросе американского риса. Об этом сообщила японская газета Nikkei.

По данным издания, такое решение приняли в Токио после требований Вашингтона увеличить закупки крупы.

«Акадзава отменил поездку в знак протеста, ведь президент США Дональд Трамп не может приказывать японским правительственным агентствам», — указали в материале.

Американская администрация предложила включить обязательства по закупкам риса в указ Трампа о пошлинах на японские товары. Однако в правительстве страны отвергло это требование, что привело к отмене визита Акадзавы.

В июле президент США Дональд Трамп объявил о сделке с Японией, согласно которой, оба государства будут взимать 15-процентные пошлины на товары друг друга. Кроме того, японская сторона инвестирует в американскую экономику 550 миллиардов долларов.