Японский МИД вызвал российского посла из-за визита Путина на Итуруп

Посла России Николая Ноздрева вызвали в МИД Японии и выразили ему протест из-за визита президента Владимира Путина на курильский остров Итуруп. Это следует из заявления главы японского внешнеполитического ведомства Тосимицу Мотэги.

«Нынешний визит совершенно несовместим с последовательной позицией Японии по вопросу Северных территорий (так в Японии называют Курилы) и вызывает крайнее сожаление», — подчеркнули в МИД.

Также в заявлении подчеркнули, что такой шаг «задевает чувства японского народа» и негативно скажется на и без того сложных отношениях между странами. В МИД назвали его «категорически неприемлемым».

Ранее телеканал Fuji сообщил, что визит Путина на Курилы возмутил премьер-министра Японии Такаити. Она отметила, что японское правительство в 2024 году обратилось к властям России с просьбой, чтобы президент не посещал Северные территории.