Японский чиновник домогался до 15-летней школьницы в поезде

В Японии арестовали 42-летнего чиновника администрации города Морияма префектуры Сига Тосия Кисо по обвинению в сексуальных домогательствах к 15-летней школьнице. Об этом сообщило издание Japan Today .

Происшествие случилось еще в мае, когда Кисо возвращался вечером на поезде из Киото. Он увидел задремавшую у окна школьницу и подсел к ней.

Других пассажиров поблизости не оказалось. Воспользовавшись ситуацией, чиновник стал трогать девочку за бедра и «и другие части тела». Пострадавшую парализовало от страха, поэтому она не могла сопротивляться.

На следующий день школьница пожаловалась на случившееся учителю, тот обратился в полицию. Началось расследование, личность Кисо быстро установили. В августе его официально обвинили. Чиновник признал вину только частично.

«Я что-то помню, что-то не помню, но я помню, как трогал внизу живота», — сказал он на допросе.

Администрация Мориямы немедленно отстранила Кисо от должности и пообещала применить к нему меры.

Ранее в США учительница совратила 14-летнюю ученицу. Преступления происходили в течение полутора лет.