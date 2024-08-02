Японские рыбаки захотели наладить хорошие отношения с Россией

Судзуки: японские рыбаки считают, что политика Токио вредит отношениям с Россией

Фото: РИА «Новости»

Японские рыбаки считают, что политика властей страны вредит отношениям с российской стороной. Об этом РИА «Новости» рассказал депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки.

Политик недавно побывал в Москве. Его визит в российскую столицу связан с желанием помочь японским рыбакам на Хоккайдо. Из-за проблем вокруг маяка на острове Сигнальный они не могут вылавливать морскую капусту в этом районе.

«[Японские] рыбаки считают, что необходимо вернуть российско-японские отношения в хорошее состояние. Многие рыбаки считают, что односторонне проамериканская позиция правительства вредит российско-японским отношениям», — подчеркнул Судзуки.

По его словам, многие японцы одобрили поездку в Россию. Визит в Москву, обратил внимание депутат, раскритиковали только недальновидные политики. Большинство понимает, что нужно налаживать добрососедские отношения с Россией, добавил собеседник агентства.

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