Решение депутата верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки нанести визит в Россию раскритиковали лишь недальновидные политики. Многие при этом одобрили эту поездку, понимая, что странам необходимо выстраивать добрососедские отношения, заявил парламентарий в беседе с РИА «Новости» .

Судзуки напомнил, что нынешняя поездка стала второй с октября прошлого года и всякий раз на него обрушивался шквал критики. Он заявил, что возмутились даже его соратники по «Партии обновления Японии» («Ниппон исин-но кай»). Депутат назвал их не разбирающимися в вопросах внешней политики и дипломатии.

«Многие мне говорят, что именно в такие времена мой визит — правильный, и поддерживают его. <…> В этот раз пришло понимание, что Россия — это Мунэо Судзуки. И это понимание ширится», — сказал он.

Депутат подчеркнул, что Японии важно выстраивать добрососедские отношения с Россией и Китаем в большей степени, чем сотрудничество со странами G7. Он уверен, что в этом случае у страны не останется поводов для беспокойства.

В конце июля Судзуки приехал в Россию, чтобы обсудить с МИД и Росрыболовством возобновление промысла морской капусты у острова Сигнальный. За прошлогодний несогласованный визит коллеги предлагали исключить его из партии.