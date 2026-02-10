Японские фигуристы пожаловались на олимпийские пьедесталы

Фигуристы из Японии подали жалобу на покрытия олимпийских подиумов. Об этом сообщил журналист Джеки Вонг на странице в соцсети Х.

«Сборная Японии подала официальную жалобу на пьедесталы, то есть на материал их поверхности», — написал Вонг.

Предположительной причиной недовольства стало отсутствие специального мягкого покрытия на пьедестале во время церемонии награждения.

Ранее одна из самых титулованных фигуристок в истории танцев на льду — Габриэла Пападакис — заявила, что потеряла ребенка из-за участия в Олимпийских играх.

Она забеременела в сезоне 2020/21. Узнала об этом, когда сделала тест в туалете на катке. Новость стала неожиданной для спортсменки. Она поняла, что роды не входят в ее планы. В итоге пришлось обратиться к врачу. Тот прописал ей таблетки для прерывания беременности.