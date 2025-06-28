Японская полиция оцепила дом погибшей в Осаке россиянки

Обстановка вокруг дома россиянки, погибшей в Осаке спокойная, правоохранители никого не пускают в здание. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Здание располагается улице в районе Нанива, недалеко от станции Эбисуте.

Возле дома находятся несколько машин следователей. Полиция натянула у входа ленту. По информации издания, рядом с домом погибшей нет ни зевак, ни журналистов.

По данным агентства Kyodo, в городе обнаружили мертвую 50-летнюю россиянку. На ее теле были следы побоев. Правоохранители допускают, что женщину могли убить.

В полицию с помощью знакомых обратился муж погибшей — гражданин России. Он не смог выйти с супругой на связь и приехал проверить, все ли с ней порядке. Входная дверь оставалась запертой, в квартире ничего не пропало.