Россиянку нашли убитой в японском городе Осака

В японском городе Осака полиция обнаружила тело россиянки с признаками насильственной смерти. Об этом сообщило агентство Kyodo со ссылкой на местные правоохранительные органы.

Муж погибшей, также гражданин России, обратился за помощью к знакомым, чтобы те сообщили в полицию. Он несколько дней не мог дозвониться до супруги и, приехав проверить, обнаружил ее без признаков жизни.

Сотрудники полиции нашли на теле 50-летней женщины следы побоев и кровоподтеки. В квартире при этом ничего не пропало, а входная дверь оставалась запертой.

Сейчас полицейские выясняют детали произошедшего. Они не исключают, что женщину убили.

Ранее правоохранители в Свердловской области раскрыли убийство жительницы Богдановича 27-летней давности. Подробности рассказал RT.