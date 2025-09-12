Япония ввела санкции против 52 компаний из России и трех из Белоруссии

Японское правительство решило ввести дополнительные санкции против России и некоторых иностранных организаций в рамках антироссийских ограничений. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу японского МИД.

Санкции ввели против 52 компаний и 10 физических лиц. Также ограничения коснулись трех организаций в Белоруссии.

В документах отметили, что для попавших под санкции компаний предусмотрены ограничения по платежам и операциям с капиталом. Для их совершения потребуется специальное разрешение японского дипломатического ведомства.

Ранее стало известно, что США сняли санкции с белорусской авиакомпании «Белавиа». Как отметил спецпредставитель американского лидера Джон Коул, такое решение принял президент Дональд Трамп. К работе по отмене ограничений подключили все соответствующие ведомства.