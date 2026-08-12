Япония впервые отнесла Россию к основным угрозам в доктринальных документах

Впервые в своих доктринальных документах Япония отнесла Россию к числу основных угроз. Об этом заявил президент Владимир Путин во время завершающей стадии учений Тихоокеанского флота.

«В новейших военно-доктринальных документах Япония причислила Россию к источникам основных угроз», — сказал глава государства.

Путин напомнил, что Япония ввела против России неспровоцированные санкции, воспользовавшись предлогом событий на Украине и не вдаваясь в причины конфликта. При этом российская сторона не угрожает Токио.

«Хотел бы отметить, что мы не угрожаем Японии, у нас нет к ней абсолютно никаких претензий», — указал глава государства.

Ранее президент заявил, что силы Североатлантического альянса просачиваются в Тихоокеанский регион, что увеличивает конфликтный потенциал.