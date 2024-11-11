Автоэксперт Кадаков: стоимость автомобилей с пробегом привязана к ценам на новые машины

Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков в беседе с радио Sputnik рассказал, стоит ли ждать автомобилистам снижения цен на б/у автомобили.

По словам автоэксперта, стоимость машин с пробегом привязана к ценам на новые машины. Подорожавшие новые авто подтягивают вверх цены на машины в возрасте до трех, пяти лет. Другая причина изменения цен — ситуация с автокредитованием.

«На рынке б/у огромное значение имеет выдача кредитов, потому что их выдается очень много. Вполне возможно, что это тоже повлияло», — добавил Кадаков.

Собеседник считает, что какие-то выводы относительно снижения цен на авто с пробегом делать пока рано. Нужно посмотреть, какая динамика будет в декабре и январе.