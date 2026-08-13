Японские власти предприняли шаги, направленные на подрыв нацбезопасности России. Они начали помогать Украине, участвуя в натовских программах, заявил РИА «Новости» посол РФ в Японии Николай Ноздрев.

Он напомнил, что японская компания Terra Drone инвестировала средства в украинские предприятия, которые специализируются на разработке и производстве беспилотников. Кроме того, Япония уже вовлечена в натовские программы по оказанию помощи Украине.

«Все это мы рассматриваем как однозначно враждебные шаги администрации [премьер-министра Японии] Санаэ Такаити, направленные на затягивание конфликта и подрыв национальной безопасности Российской Федерации», — подчеркнул дипломат.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что Япония впервые причислила Россию к источникам основных угроз в своих военно-доктринальных документах.