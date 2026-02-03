Эксперт «Арт-тур» Арутюнов рассказал, что путешествия в Японию пользуются спросом у россиян за счет уникальных экскурсий

Путешествия в Японию остаются востребованными, но по цене они не сравнятся с отдыхом в Турции. Стоимость перелета начинается от 50–60 тысяч рублей. Несмотря на это, интерес к Японии растет, поскольку страна предлагает уникальные экскурсионные программы, рассказал ИА НСН генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов.

Как отметил специалист, в Японии стало дешевле из-за периодического падения курса иены. Поездки в Японию зачастую происходят через Китай, так как с ним у России развито авиасообщение. Китайские компании предлагают выгодные стыковочные тарифы.

Однако Япония не конкурирует за туристов с Китаем, подчеркнул Арутюнов. Это самобытная культура, которая не отбирает туристов у Китая. Сейчас Япония стала немного дешевле даже по сравнению с Южной Кореей.

По словам генерального директора Tez Tour Воскана Арзуманова, в прошлом году туроператоры предлагали билеты из России в Японию и обратно за 20–30 тысяч рублей. Чтобы узнать актуальные предложения, стоит проверять тематические Телеграм-каналы.