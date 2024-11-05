Япония насчитала семь выпущенных северокорейских ракет

Минобороны Японии: КНДР запустила не менее семи ракет

Военные Северной Кореи совершили пуск как минимум семи баллистических ракет. Об этом на брифинге заявил министр обороны Японии Гэн Накатани, его слова привел телеканал FNN .

Глава ведомства уточнил, что все ракеты упали в море за пределами исключительной экономической зоны Японии.

«Дальность полета составила до 400 километров, а высота — порядка 100 километров. В связи с этим по дипломатическим каналам мы направили КНДР решительный протест. Такие ракетные пуски представляют угрозу стабильности и миру во всем регионе», — подчеркнул Накатани.

Телеканал NHK отмечал, что пуск ракет произошел в 07:33 по местному времени (01:33 мск).

В начале ноября Северная Корея совершила испытательный запуск новой межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Хвасон-19». Она пролетела около 1000 километров с максимальной высотой 7687,5 километра.