Политолог Блохин: при Трампе не стоит ожидать резкого изменения вектора американской внешней и оборонной политики

Политолог, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в разговоре с ОТР прокомментировал слова конгрессвумен от Республиканской партии США Марджори Тейлор-Грин о том, что действующая администрация во главе с Джо Байденом ставит интересы Украины выше интересов американцев.

Блохин считает, что при Дональде Трампе также не стоит ожидать резкого изменения вектора американской внешней и оборонной политики.

«Даже если он (Трамп — ред.) захочет остановить этот каток, не факт, что ему позволят это сделать. Потому что за Республиканской партией США, за этими кандидатами, за политиками стоят финансовые доноры», — сказал собеседник.

Ранее Джо Байден запросил у парламента дополнительные средства на помощь Украине в размере 24 миллиардов долларов.