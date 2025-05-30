Эстонцы повадились ездить в Россию за продуктами и техникой

Эстонцы стали чаще ездить в Россию, чтобы выгодно закупиться продуктами, вещами и техникой. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

По его данным, иностранцев привлекает цена: товары в России стоят гораздо дешевле, чем в Эстонии. Также русские продукты пользуются популярностью и в самой Прибалтике, потому что у них высокое качество.

В последние месяцы на погранпереходе Нарва в сторону Ивангорода выстроились огромные очереди. При этом граждане Эстонии въезжают на российскую территорию в два раза чаще, чем другие жители страны.

Чтобы провезти через границу новые вещи, путешественники идут на хитрости: от одежды отрывают бирки, а в телефонах меняют даты фотографий.

Ранее стало известно об увеличении потока иностранных туристов в Москву. Город стали чаще посещать граждане ОАЭ, Китая, Саудовской Аравии, Турции и Казахстана.