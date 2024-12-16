Японец научился жить с аутизмом при помощи антиквариата

Житель Японии решил бороться с аутизмом при помощи коллекционирования

Страдающий от аутизма житель Японии 26-летний Байдзе Маруяма решил бороться с заболеванием, превращая свой дом во дворец при помощи антикварных рисунков рыб, а также керамических статуэток в виде птиц и зверей. Об этом сообщило South China Morning Post .

Фотографиями своего жилья молодой человек делился в социальных сетях, получив повышенное внимание со стороны пользователей и большое количество новых подписчиков.

«Просто от того, что кто-то признает мое существование, я чувствую благодарность», — признался молодой человек.

На стенах спальни молодого мужчины висит винтажный текстиль, в столовой много антикварной посуды, а его стул похож на трон.

По словам Маруямы, из-за аутизма он потерял много друзей и приятелей, а коллекционирование традиционной японской одежды и антиквариата позволяет ему успокоиться и дарит смысл жизни.

Курганский психотерапевт Ярослав Климко ранее заявил, что аутизм — это особенность поколения Z.