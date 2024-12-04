Психотерапевт Климко назвал аутизм особенностью поколения Z

Курганский психотерапевт Ярослав Климко в беседе с изданием Ura.ru назвал аутизм особенностью поколения Z. Медик указал на то, что в его практике расстройства аутистического спектра стали встречаться все чаще.

«Стало больше детей, которые не вписываются в социум, да и не имеют в этом потребности. Это можно назвать не расстройством, а особенностью», — сказал Климко.

Эксперт указал и на возросшее число неврозов из-за ускоренного темпа жизни и большого объема информации. По его словам, современные дети «растут внутри смартфона гораздо больше, чем внутри семьи». Климко добавил, что эта проблема, в том числе, родителей, которые демонстрируют паттерны поведения для своих отпрысков.