Яйцо Фаберже стоимостью более 26 миллионов долларов выставили на аукцион

«Зимнее яйцо» Фаберже, сделанное для российской императорской семьи незадолго до Февральской революции, выставили на аукцион Christie’s в Лондоне. Об этом сообщило The Independent .

Яйцо имеет 10 сантиметров в высоту, выполнено из горного хрусталя, покрыто снежинками из платины и мелкими бриллиантами. Начальная цена лота — 20 миллионов фунтов (26,4 миллиона долларов, или более двух миллиардов рублей).

Его заказал император Николай II для матери, вдовствующей императрицы Марии Федоровны, на Пасху 1913 года. Всего до наших дней дошли 43 яйца Фаберже, из которых 36 находятся в музеях, а оставшиеся семь — в частных коллекциях.

Ранее на аукционе за рекордные 54,7 миллиона долларов продали автопортрет Фриды Кало, написанный в 1940 году. Он стал самой дорогой картиной мексиканской художницы.