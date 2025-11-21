Автопортрет Фриды Кало ушел с молотка по рекордной цене

Написанный в 1940 году автопортрет художницы Фриды Кало продали за рекордные 54,7 миллиона долларов на аукционе. Об этом сообщило издание MSN .

Это наиболее высокая цена, которую предложили за работы великой художницы. Предыдущий рекорд установили в 2014 году, когда миллиардер Элис Уотсон выкупил картину Джорджии О’Кифф за 44,4 миллиона долларов.

На автопортрете под названием «Сон» Кало изобразила себя в постели с цветами на груди. На втором ярусе кровати находится ее изображение в виде скелета с головой на подушке.

Торги за работу продлились около пяти минут. Личности продавца и покупателя остались неизвестными. Кало написала «Сон» на полотне размером 74 на 98,5 сантиметра, тогда как ее прежние работы были меньше: женщина работала в постели после травмы позвоночника в 18 лет.

