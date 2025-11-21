Автопортрет Фриды Кало ушел с молотка по рекордной цене
Написанный в 1940 году автопортрет художницы Фриды Кало продали за рекордные 54,7 миллиона долларов на аукционе. Об этом сообщило издание MSN.
Это наиболее высокая цена, которую предложили за работы великой художницы. Предыдущий рекорд установили в 2014 году, когда миллиардер Элис Уотсон выкупил картину Джорджии О’Кифф за 44,4 миллиона долларов.
На автопортрете под названием «Сон» Кало изобразила себя в постели с цветами на груди. На втором ярусе кровати находится ее изображение в виде скелета с головой на подушке.
Торги за работу продлились около пяти минут. Личности продавца и покупателя остались неизвестными. Кало написала «Сон» на полотне размером 74 на 98,5 сантиметра, тогда как ее прежние работы были меньше: женщина работала в постели после травмы позвоночника в 18 лет.
