Яхта Angiola II за 8 млн евро затонула у берегов Италии сразу после покупки

Итальянский бизнесмен лишился яхты Angiola II стоимостью более восьми миллионов евро на четвертый день после покупки. Она затонула на севере Сардинии из-за пожара, сообщила газета Il Messaggero .

На роскошной 30-метровой яхте марки Amer F100 находились 14 человек, включая персонал. Из-за неисправности двигателя разгорелся пожар, судно ушло на дно. Люди успели эвакуироваться, никто не пострадал.

Яхта, купленная итальянским бизнесменом за четыре дня до аварии, лежит на глубине семи метров в водах между островом Изола-дей-Капуччини и мысом Капо-Ферро. За ней прибудет буксир специализированной компании, который доставит судно на берег.

Ранее затонувшую у берегов Сицилии яхту Bayesian подняли лишь через 10 месяцев после ЧП. На ней проходил круиз, организованный британским технологическим магнатом Майком Линчем.