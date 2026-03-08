Ядерный объект в Исфахане получил серьезные повреждения при атаке США и Израиля

Ядерный объект в провинции Исфахан получил серьезные повреждения после удара США и Израиля. Об этом сообщило агентство ISNA со ссылкой на центр ядерной безопасности Ирана.

По данным центра, США и Израиль нанесли удар по объекту, на котором применяют технологии стерилизации с использованием гамма-излучения. При этом специалисты не зафиксировали признаков радиоактивного загрязнения.

Ранее власти Ирана сообщали, что 1 марта по ядерному комплексу в Натанзе, где расположен завод по обогащению урана, нанесли два удара. Тогда также не зафиксировали утечек радиации.

В конце прошлой недели США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. В Тель-Авиве заявили, что ее цель — не допустить появления у Тегерана ядерного оружия. Иран отвечает ударами по территории Израиля и американским военным объектам на Ближнем Востоке, в том числе в ОАЭ, Катаре, Саудовской Аравии, Ираке и Кувейте.

Россия призвала урегулировать конфликт дипломатическим путем и не подвергать риску мирное население.