Ядерные объекты НАТО в Польше станут военной целью для России | 360°

Мир 25 апреля 2024, 09:53 Ядерные объекты НАТО в Польше станут военной целью для России Рябков: ядерные объекты НАТО в Польше будут военной целью для России РИА «Новости»

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При условии размещения ядерных объектов стран НАТО в Польше они станут военной целью для России. Об этом в беседе с ТАСС предупредил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

По его оценке, расширение практики совместных ядерных миссий НАТО носит сугубо дестабилизирующий, а по факту — угрожающий характер вне зависимости от того, кто станет страной, которая может присоединиться к участвующим в этой практике.

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Приближение совместных ядерных миссий стран альянса к российским границам, подчеркнул Рябков, обостряет угрозы для РФ.

«Я уже не говорю о постоянном размещении — о чем тоже горячие головы в Варшаве заговаривают», — отметил он.

Всем политикам, которые сейчас обсуждают в Польше и за ее пределами эту схему, замглавы МИД посоветовал понять тот факт, что сдвиги в данном направлении не добавят Польше безопасности.

«А уж соответствующие объекты точно станут целью. И в нашем военном планировании они будут на переднем плане», — заключил собеседник агентства.