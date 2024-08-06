«Ядерные бомбы без конца?» В США высмеяли предложения по наращиванию вооружений

Если Соединенные Штаты будут наращивать ядерные вооружения, это повысит вероятность ядерного конфликта. Такое мнение высказал аналитик Института ответственного госуправления Куинси Уильям Хартунг в статье для Resposible Statecraft .

Он прокомментировал доклад аналитического центра Heritage Foundation, который призвал нарастить ядерный потенциал США в связи с успехами России и Китая. Хартунг раскритиковал идею «мозгового центра» и предположил, что ее авторы погрязли в прошлом. Он напомнил, что планы необходимо строить, ориентируясь на будущее.

«Ядерные бомбы без конца? <…> Они продвигают схему, которая сейчас так же неосуществима, как и 40 лет назад», — указал эксперт.

По его словам, план Heritage Foundation не спасет мир от ядерного конфликта, а только приблизит его. Он добавил, что Белому дому придется найти другие способы для снижения напряжения в отношениях с Россией и Китаем.

Ранее экс-владелец файлообменника Megaupload Ким Дотком обратил внимание, что Запад все больше подводит мир к ядерной катастрофе. Он с иронией напомнил об опасениях западных лидеров в связи с глобальным потеплением и отметил, что политики могут уничтожить человечество не в далеком будущем, а уже в этом году.