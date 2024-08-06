Ядерной угрозой России запугали японцев на памятном мероприятии в Хиросиме

Премьер Японии Кисида заявил в Хиросиме о существовании ядерной угрозы России

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Мировому сообществу важно продолжать работать над ядерным разоружением, заявил на мероприятии по случаю 79-й годовщины атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки премьер-министр Японии Фумио Кисида. Одним из рисков глобальной безопасности он назвал ядерную угрозу России, сообщило издание Asahi.

Выступая в Мемориальном парке мира в Хиросиме, политик призвал работать над деэскалацией и предотвращением новой атомной бомбардировки. Кисида сказал, что важно придерживаться парламентской резолюции о трех неядерных принципах — отказываться от владения, производства и ввоза ядерного оружия.

«Ситуация вокруг ядерного разоружения становится все более серьезной из-за углубляющихся разногласий в международном сообществе по поводу ядерного разоружения и ядерной угрозы со стороны России», — сказал он.

Японский премьер в своей речи не упомянул, что именно США устроили атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки в 1945 году. Он лишь заявил о многотысячных жертвах и масштабных разрушениях.

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