«Ядерное оружие». Канадцы призвали запретить США доступ к Pornhub

В Канаде потребовали закрыть доступ США к Pornhub на фоне торговой войны

В Канаде предложили ограничить доступ американцев к Pornhub. Около 40% трафика порносайта, принадлежащего компании Aylo, обеспечивают жители США, сообщила газета New York Post.

С идеей запретить Pornhub в США выступил юморист Мэтью Пужицкий из Торонто. Он опубликовал в Instagram* видео, в котором предложил провести атаку категории X, назвав ее «ядерным оружием» Канады.

«Если Канада сможет запретить Pornhub в Штатах, мы выиграем торговую войну. Вот и все. Никакой торговой войны нет», — отметил комик.

Жители Канады запустили петицию с призывом заблокировать Pornhub в качестве ответа на торговый спор с США. Пока она собрала небольшое количество подписей.

Однако жители Нью-Йорка уже переживают из-за перспективы потерять доступ к Pornhub. Некоторые из них пишут в Сети, что готовы будут уехать из Соединенных Штатов, ведь возможное развитие событий их не устраивает.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о новых мерах против Канады, повысив пошлины на сталь и алюминий на 25%. Он не исключил и повышение пошлин на канадские автомобили.

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