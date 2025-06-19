«Я замужем». Захарова пошутила на ПМЭФ

Официальный представитель МИД Мария Захарова дала интервью ведущему RT Рику Санчесу на полях Петербургского международного экономического форума. Во время диалога они обменялись шутками на английском языке.

Санчес отметил, что перед началом разговора Захарова предупредила, что ее можно спрашивать о чем угодно, без ограничений. Также он назвал ее ярким и увлеченным человеком.

В ответ Захарова с улыбкой сказала, что она замужем, поэтому не нужно делать ей предложение. Санчес напомнил, что он тоже женат. После этого собеседники рассмеялись.

Ранее Мария Захарова иронично высмеяла заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о новых антироссийских санкциях. По ее словам, немецкий политик узнает о происходящем в мире «из прошлогодней газеты, которой набиты летние ботинки».