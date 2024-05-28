«Я все равно за мир». Глава МИД Венгрии обвинил в агрессии литовского коллегу

Hirado: глава МИД Венгрии Сийярто назвал литовского коллегу провоенным политиком

Фото: РИА «Новости»

Глава МИД и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто назвал своего литовского коллегу Габриелюса Ландсбергиса агрессивным. Его слова привело издание Hirado.

«Литовский коллега — это провоенный политик. На мой взгляд, один из самых провоенных политиков среди глав МИД стран ЕС. Сегодня у нас с ним была жесткая дискуссия в Брюсселе», — сказал Сийярто.

По словам дипломата, во время дискуссии Ландсбергис повышал голос и «был агрессивен». Однако его поведение не изменило мнение венгерского министра.

«Я все равно буду за мир», — пообещал Сийярто.

Так он отреагировал на призыв Ландсбергиса к ЕС обратить внимание на венгерскую позицию — государство выступает против решений объединения по Украине.

Ранее стало известно, что страны Евросоюза испугались, что Венгрия заблокирует использование доходов, полученных от замороженных российских активов. Как отметили в СМИ, Венгрия является самым пророссийским членом ЕС.

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