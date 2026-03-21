«Я увидела такое, что больше не боюсь смерти». Сердце американки не билось 24 минуты

Жительница США Лорен Канадей перенесла остановку сердца. Пульс у нее не появлялся 24 минуты, однако затем медикам удалось стабилизировать состояние женщины. Спустя неделю Канадей рассказала The Mirror , что почувствовала во время клинической смерти.

Позднее выяснилось, что у женщины случился внезапный сердечный приступ. Муж и прибывшие медики провели сердечно-легочную реанимацию, после чего Канадей удалось вернуть к жизни. Затем она провела девять дней в реанимации — и два дня в коме.

Очнулась женщина уже другим человеком.

Вопреки распространенным рассказам о «свете в конце тоннеля», Лорен утверждает, что не видела никаких ярких образов.

Вместо этого она испытала ощущение абсолютного и всепоглощающего спокойствия. Это чувство безмятежности было настолько сильным, что оно осталось с ней на долгие недели после пробуждения.

Теперь, когда повседневная жизнь становится слишком напряженной, женщина возвращается к воспоминаниям об этом покое, а иногда даже приходит на то самое место на полу, где она упала, чтобы заново пережить ту странную умиротворенность.

Она отметила, что после пережитого перестала бояться смерти. При этом, как утверждает пострадавшая, ее жизнь словно разделилась на два периода — до случившегося и после него.

«Я помню лишь чувство абсолютного покоя. Этот покой оставался со мной в течение нескольких недель после пробуждения. Я увидела такое, что больше не боюсь смерти, совсем не беспокоюсь по этому поводу», — описала свои ощущения Канадей.

Врачи установили женщине дефибриллятор. Несмотря на восстановление физической активности, она призналась прессе, что внутренне ощущает себя другим человеком.

