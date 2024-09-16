«Я не сдамся». Трамп сделал заявление после нападения во Флориде

Кандидат в президенты США Дональд Трамп невредим и находится в безопасности после нового ЧП со стрельбой. О своем состоянии политик рассказал в информационной рассылке для своих сторонников, уточнил CNN .

Трамп подчеркнул, что при стрельбе никто не пострадал, а также добавил, что сам сейчас находится в безопасном месте. Трамп также в шутку сообщил, что единственное, о чем он жалеет, так это о том, что пришлось прервать игру в гольф.

«Поблизости от меня прозвучали выстрелы, но до того, как слухи выйдут из-под контроля, я хотел бы, чтобы вы услышали следующее: я в целости и невредимости. Ничто меня не остановит. Я никогда не сдамся», — написал политик.

Совершить покушение на Трампа планировал ранее судимый житель штата Северная Каролина, 58-летний Райан Уэсли Раут. Газета The New York Post писала о том, что Раут хотел вступить в ВСУ и поддерживал идею отправить американских бойцов, сражавшихся в Афганистане, на Украину.