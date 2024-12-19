«Я не хочу этого». Зурабишвили отказалась быть политиком в изгнании

Президент Грузии Саломе Зурабишвили, полномочия которой истекут 29 декабря, призналась, что не хочет становиться политиком в изгнании. Об этом она заявила в интервью польскому телеканалу TVP World.

«Я вижу предположения, что я стану Тихановской или президентом Венесуэлы (кандидат на должность главы Венесуэлы Эдмундо Гонсалес, покинувший страну — прим. ред.), которых признают, когда они оказываются в изгнании», — подчеркнула Зурабишвили и добавила, что не хочет этого.

Она призвала население оказать ей поддержку в борьбе с правительством. Президент Грузии добавила, что из-за страха преследования не уедет с грузинской территории, как это сделали ее родные в 1921 году в период «советизации».

Ранее Соломе Зурабишвили подтвердила, что не намерена оставлять свой пост, несмотря на приближение срока окончания полномочий.