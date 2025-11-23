Дуров поддержал теорию о причастности Франции к смерти активиста Кирка

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров поддержал теорию американской журналистки Кэндис Оуэнс о причастности Франции к смерти консервативного активиста Чарли Кирка. Об этом он написал в соцсети X .

По его словам, он проанализировал все заявления Кирка о Франции при президенте Эммануэле Макроне и согласился, что озвученная Оуэнс информация о причастности Парижа к его убийству звучит вполне правдоподобно.

«Чарли даже призывал ввести трехсотпроцентные пошлины для Франции до тех пор, пока обвинения против меня не будут сняты», — добавил Дуров.

Американская журналистка ранее сообщила о получении информации от одного из высокопоставленных чиновников в Париже, рассказавшего ей, что убийца Кирка якобы проходил обучение в 13-й бригаде французского легиона.

Оуэнс также заявила о возможной угрозе собственной жизни из-за расследования, посвященного Брижит Макрон, в котором говорилось, что она родилась мужчиной, а потом якобы сменила пол*. По ее словам, группе французской жандармерии с участием израильтянина поручили ее устранить.

* ЛГБТ признано экстремистским движением и запрещено в России.