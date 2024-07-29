Известный точностью своих прогнозов профессор Лихтман предсказал победителя на выборах в США

Победу на предстоящих президентских выборах в США одержит вице-президент и кандидат от Демократической партии Камала Харрис. Такой прогноз дал известный американский профессор Аллан Лихтман в соцсети Х .

Свои прогнозы Лихтман делает на основе формулы «13 ключей к Белому дому», разработанной в 1981 году совместно с математиком Владимиром Кейлиом-Бороком. Действующая партия имеет шансы на успех, если ответ на шесть из 13 вопросов «да». Если ответ на шесть вопросов «нет», то избиратели выберут другую сторону.

«Харрис побеждает. [Она набрала] восемь „да“ и пять „нет“», — заявил политолог.

Лихтман девять раз правильно предсказал победителя на президентских выборах, начиная с 1984 года. Ошибся он лишь однажды, но ситуация была неоднозначной и профессор уверен, что сделал правильный прогноз.

Предвыборный штаб Харрис заявил, что за прошедшую неделю собрал на кампанию 200 миллионов долларов и привлек 170 тысяч волонтеров.