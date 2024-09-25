Известный китайский экономист бесследно исчез после резкой критики Си Цзиньпина

Ведущий китайский экономист Чжу Хэнпэн исчез из общественного пространства после резких высказываний в адрес председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal .

По данным издания, весной этого года Чжу покинул пост директора аналитического центра CASS и был задержан после того, как раскритиковал экономическую политику лидера страны в закрытом чате WeChat.

С апреля Хэнпэн не появляется на публике, не отвечает на электронные письма журналистов, а в его квартире никто не открывает дверь. Издание также отмечает, что его юридический статус остается неопределенным.

Чжу Хэнпэн проработал в CASS, который находится под прямым контролем Госсовета Китая, более двадцати лет. Пресс-служба Госсовета не прокомментировала местонахождение бывшего сотрудника.

В сентябре аналитики заявили, что рост производства в Китае за август 2024 года составил всего 4,5%, что ниже ожиданий экспертов в 4,7%.