Умер озвучивший Йоду в «Звездных войнах» актер Том Кэйн

Американский актер Том Кэйн, озвучивший персонажа Йоду в фильмах франшизы «Звездные войны», скончался в возрасте 64 лет. Об этом его представитель Зак Макгиннис сообщил порталу TMZ .

«Том умер в понедельник в больнице в Канзас-Сити в окружении семьи. Причиной смерти стали осложнения после инсульта, перенесенного в 2020 году», — рассказал он.

Представитель актера добавил, что озвученные Кэйном истории и персонажи будут жить и после его смерти. Это не только Йода в полнометражном фильме и сериале «Звездные войны: Войны клонов», но также персонажи в «Суперкрошках» и многих других кинокартинах. Голосом Кэйна говорили герои популярных видеоигр, включая серию Call of Duty.

Макгиннис отметил, что актер не только сделал невероятную карьеру, но и в жизни сделал много хорошего. Кэйн был преданным мужем и отцом девяти детей, шесть из которых — приемные.