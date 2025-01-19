Известные модельеры отказались наряжать жену Трампа на инаугурацию

Известные модные дома отказались помогать жене избранного президента США Мелании Трамп в подборе нарядов на инаугурацию супруга. Об этом сообщила газета Daily Mail .

«Хотя сама Мелания и является бывшим членом модельной индустрии, с момента прихода к политической власти мир моды начал ее сторониться», — отметили журналисты.

Главный редактор Vogue Анна Винтур отказала Трамп в появлении на обложке журнала, хотя по давней традиции там публиковали фотографии первых леди США после инаугурации их мужей. Во время предвыборной гонки на обложке даже красовалась вице-президент Камала Харрис.

Модный дом Dior, сотрудничавший с семьей Трамп в течение долгого времени, отказался наряжать Меланию в одежду своего производства. Жена избранного президента составила гардероб самостоятельно.

Инаугурация Дональда Трампа пройдет 20 января в Вашингтоне.