Извержение вулкана произошло на Гавайях

По данным специалистов, активность началась 11 июня в 11:57 (00:57 12 июня по московскому времени) в кратере Халемаумау. Уже к 12:30 лава начала активно фонтанировать из северного жерла. По оценке Геологической службы, потоки достигали высоты до 100 метров.
К вечеру ситуация изменилась. Эксперты уточнили, что к 20:31 по гавайскому времени извержение прекратилось.
Ранее метеоролог Татьяна Позднякова заявила, что выброшенный в процессе извержения сицилийским вулканом Этна пепел к середине недели может долететь до Москвы. Она добавила, что на прозрачности воздуха существенно ситуация не скажется.
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