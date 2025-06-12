Извержение вулкана произошло на Гавайях

На Гавайях произошло извержение вулкана Килауэа. Об этом сообщила Геологическая служба США.

По данным специалистов, активность началась 11 июня в 11:57 (00:57 12 июня по московскому времени) в кратере Халемаумау. Уже к 12:30 лава начала активно фонтанировать из северного жерла. По оценке Геологической службы, потоки достигали высоты до 100 метров.

К вечеру ситуация изменилась. Эксперты уточнили, что к 20:31 по гавайскому времени извержение прекратилось.

Ранее метеоролог Татьяна Позднякова заявила, что выброшенный в процессе извержения сицилийским вулканом Этна пепел к середине недели может долететь до Москвы. Она добавила, что на прозрачности воздуха существенно ситуация не скажется.