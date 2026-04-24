Изучавшая НЛО ученая оставила тревожные сообщения перед смертью

Американская ученая Эми Эскридж, изучавшая темы НЛО и антигравитационных технологий, незадолго до смерти отправила коллегам тревожные сообщения. Об этом сообщила газета Daily Mail .

Женщину нашли мертвой 11 июня 2022 года в Хантсвилле, штат Алабама. Ей было 34 года. Официальной причиной смерти назвали самоубийство.

При этом отставной британский десантник и бывший офицер разведки Фрэнк Милберн заявил, что поддерживал с ней связь незадолго до трагедии. В середине мая 2022 года Эскридж написала ему, что если появятся сообщения о ее самоубийстве, передозировке или причастности к убийству, то им не следует верить. Милберн подчеркнул, что говорил с исследовательницей примерно за четыре часа до смерти и не заметил в ее состоянии ничего необычного.

Эскридж также рассказывала о предполагаемых физических и психологических атаках. Она заявляла о слежке, взломах, попытках подсыпать вещества в напитки и угрозах насилия, а также связывала полученные ожоги с воздействием направленного энергетического оружия.

Ученая основала собственную лабораторию и занималась разработкой антигравитационной технологии. После ее смерти Милберн начал собственное расследование и обратил внимание на то, что тело кремировали уже через сутки.

С 2023 года в США как минимум восемь ученых, работавших над космическими и ядерными разработками, пропали или погибли при неясных обстоятельствах. В NASA выразили опасения, что специалисты могли стать жертвами преследований из-за своей профессиональной деятельности.