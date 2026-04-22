NASA окажет помощь в расследовании гибели ученых-ядерщиков и специалистов по НЛО

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космоса (NASA) намерено сотрудничать с федеральными агентствами в расследовании загадочных смертей и исчезновений ученых, работавших в сферах ядерной физики, космических исследований и изучения НЛО. Об этом сообщил телеканал Fox News .

В NASA выразили опасения, что специалисты могли стать жертвами преследований из-за своей профессиональной деятельности. В Белом доме подчеркнули, что администрация США воспринимает эти случаи серьезно и активно сотрудничает с ФБР и другими ведомствами, добавила «Свободная пресса».

С 2023 года в США при невыясненных обстоятельствах пропали без вести или погибли не менее восьми ученых, занимавшихся разработкой космических и ядерных проектов. Позже телеканал уточнил, что с 2022 года число таких случаев возросло до 11.