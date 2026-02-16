Израильского кинопродюсера нашли мертвой на съемках в Греции

Исполнительного продюсера израильского шпионского сериала «Тегеран» Дану Иден нашли мертвой в отеле в Афинах во время съемок. Об этом сообщил телеканал Sky News.
Женщине было 52 года. Тревогу забили, когда до нее не сумел дозвониться родственник. При этом продюсерская компания отрицает, что ее могли убить бандиты или радикальные исламисты — по основной версии, Иден покончила с собой.
Ранее на Кипре нашли тело 39-летней россиянки, жившей на острове последние несколько лет. Предположительно, женщина умерла от осложнений после пневмонии. Ее родные и друзья собрали деньги на то, чтобы похоронить ее в России — в итоге последний покой она обрела в родном Пермском крае.
