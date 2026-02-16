Израильского кинопродюсера нашли мертвой на съемках в Греции

Исполнительного продюсера израильского шпионского сериала «Тегеран» Дану Иден нашли мертвой в отеле в Афинах во время съемок. Об этом сообщил телеканал Sky News .

Женщине было 52 года. Тревогу забили, когда до нее не сумел дозвониться родственник. При этом продюсерская компания отрицает, что ее могли убить бандиты или радикальные исламисты — по основной версии, Иден покончила с собой.

Ранее на Кипре нашли тело 39-летней россиянки, жившей на острове последние несколько лет. Предположительно, женщина умерла от осложнений после пневмонии. Ее родные и друзья собрали деньги на то, чтобы похоронить ее в России — в итоге последний покой она обрела в родном Пермском крае.