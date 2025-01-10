Израильским военным приказали подготовить план по полному уничтожению ХАМАС

Министр обороны Израиля Исраэль Кац поручил военным подготовить план полной ликвидации ХАМАС, если к инаугурации президента США Дональда Трампа не удастся достигнуть договоренности по пленным. Об этом сообщил 14-й канал израильского телевидения.

«Если сделка не материализуется к тому времени, когда президент Трамп вступит в должность, должно произойти полное поражение ХАМАС в Газе», — подчеркнул министр.

Ранее и сам избранный президент США заявил, что, если палестинское движение не отпустит заложников к его инаугурации, на Ближнем Востоке начнется «настоящий ад», от которого лучше не станет никому.

До этого ХАМАС согласился освободить 34 заложников из предоставленного Израилем списка в рамках первого этапа сделки по прекращению огня в секторе Газа.