ХАМАС согласился освободить 34 заложника в рамках сделки по прекращению огня в Газе

Палестинское движение ХАМАС согласилось освободить 34 заложника из представленного Израилем списка в рамках первого этапа сделки по прекращению огня в секторе Газа. Об этом сообщил телеканал Asharq со ссылкой на источник в организации.

Список соответствует критериям, согласованным на последнем раунде переговоров. ХАМАС потребуется около недели, чтобы точно определить, живы заложники из перечня или нет.

Накануне движение утвердило список имен 34 заложников, которых готово освободить в рамках соглашения по Газе. Однако советник офиса премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман, что власти не получили от ХАМАС перечень, сообщил RT.

Ранее движение опубликовало ролик с израильской заложницей. На кадрах девушка просила ЦАХАЛ покинуть районы сектора Газа, где боевики удерживают пленных. Переговоры о прекращении огня в секторе Газа могут возобновиться в Катаре, сообщил сайт kp.ru.