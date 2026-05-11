Израильский военнослужащий погиб на границе с Ливаном

В районе границы с Ливаном погиб израильский солдат. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Армии обороны Израиля.

«Старший прапорщик (в резерве) Александр Глованев, 47 лет, из Петах-Тиквы, служивший водителем тяжелой транспортной техники в 6924-м транспортном батальоне, погиб во время боевых действий в районе израильско-ливанской границы», — указано в сообщении.

По информации израильского телеканала Kan, Глованев погиб при взрыве боевого дрона, который был запущен движением «Хезболла».

В ходе последнего витка конфликта в Ливане ЦАХАЛ потеряла 18 военнослужащих.

Между Ливаном и Израилем официально действует режим прекращения огня. Однако израильская авиация и артиллерия ежедневно наносят удары по территории Ливана.

Ранее премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль разрабатывает проект по нейтрализации угрозы атак беспилотников.