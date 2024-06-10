Израильский министр Бени Ганц объявил о выходе из правительства Нетаньяху

Министр без портфеля и член израильского узкого кабинета военных действий Бени Ганц объявил о выходе из чрезвычайного правительства Биньямина Нетаньяху. Его слова привело РИА «Новости» .

«К сожалению, Нетаньяху мешает нам двигаться к настоящей победе, которая станет оправданием той болезненной цены, которую мы продолжаем платить. Поэтому сегодня мы покидаем чрезвычайное правительство», — заявил Бени Ганц в специальном обращении.

По словам министра, осенью в годовщину нападения ХАМАС на Израиль он готов пойти на выборы, чтобы создать правительство «способное решать проблемы». Политик призвал Нетаньяху назначить досрочные выборы, чтобы народ Израиля не был «разорван на части».

В ответ на это Нетаньяху призвал «не бросать сражение» и объединить усилия для победы.

В мае Международный суд ООН в Гааге призвал Израиль прекратить военную операцию в Рафахе в секторе Газа. Об этом объявил председатель суда Наваф Салам.