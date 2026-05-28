Израильские ВВС нанесли удары по жилым домам города Тир на юге Ливана

Израильские ВВС нанесли удары по жилым домам в одном из крупнейших городов на юге Ливана. Об этом написало РИА «Новости» .

«Один из ударов по городу Тир пришелся по зданию Фарес на улице Сафийеддина. Сейчас идет поисково-спасательная операция, и предпринимаются действия по тушению пожара», — сообщил источник агентства.

Несколько часов назад военная авиация нанесла удар по религиозному шиитскому комплексу имени Имама Хусейна в Тире.

Ударам также подверглись города Тир и Набатия, а также другие населенные пункты на юге и востоке Ливана.

В ходе израильских авиаударов в начале мая в южных районах Ливана погибли по меньшей мере пять человек, еще девять получили ранения. Израильские самолеты атаковали свыше 10 поселков.