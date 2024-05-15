Израильские военные возмутились из-за плана Нетаньяху по управлению Газой | 360°

Мир 15 мая 2024, 07:49 Израильские военные возмутились из-за плана Нетаньяху по управлению Газой NYT: в Израиле возникло недовольство из-за неразработанного плана по Газе Israel Defense Forces/XinHua / Global Look Press

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Генералы и члены военного кабинета Израиля выразили недовольство тем, что премьер Биньямин Нетаньяху не продумал план управления сектором Газа после окончания военных действий в анклаве. Об этом сообщила американская газета New York Times.

Израильские чиновники рассказали изданию, что Израилю в будущем необходимо урегулировать ситуацию с управлением в секторе Газа, но четкого плана у руководства по-прежнему нет.

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«Некоторые генералы и члены военного кабинета были особенно недовольны премьер-министром Биньямином Нетаньяху за неспособность разработать и объявить процесс создания альтернативы ХАМАС для управления Газой», — указали в газете.

По мнению источников издания, Израиль «застрял в процессе зачистки» ХАМАС и не может найти или создать альтернативу радикальному палестинскому движению, которое управляет анклавом.

Ранее переговоры израильского руководства с палестинской стороной провалились, и ЦАХАЛ ударил по Рафаху. По данным палестинского минздрава, число жертв в секторе Газа с начала конфликта увеличилось до 34 943 человек.