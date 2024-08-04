Израиль отразил атаку «Хезболлы» и нанес ответный удар

ЦАХАЛ перехватил около 30 выпущенных по Израилю ракет из Ливана

Ливанское движение «Хезболла» ночью выпустило ракеты по северу Израиля. Большинство из них успешно уничтожили, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

«После сирен, которые звучали ночью на севере Израиля, обнаружено около 30 снарядов, летящих из Ливана, большинство из которых перехвачены системой ПВО», — заявили представители армии.

Несколько снарядов рухнули на открытой местности, один нашли в окрестностях мошава Бейт-Гилель на западном берегу реки Эль-Хасбани. По данным ЦАХАЛ, в результате никто не пострадал.

В ответ на ракетную атаку Военно-воздушные силы Израиля поразили пусковую установку «Хезболлы» и инфраструктуру в районе города Марджъуюн на юге Ливана. Израильская артиллерия открыла огонь по боевикам в районе Одайссе.

«Хезболла» грозила отомстить Израилю за гибель политического лидера палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании. Через несколько дней после его смерти боевики атаковали израильские самолеты над Ливаном.